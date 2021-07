Coronavirus Sicilia, bollettino 2 luglio: 115 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati coronavirus aggiornati ad oggi, venerdì 2 luglio 2021, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Sono 115 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore . Appena 13.481 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 2 luglio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi che si attesta sullo 0,85%. Sono 5 i morti registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola, mentre i guariti sono 270. Attualmente ci sono 3.725 positivi al Covid-19 nell'Isola, di cui 154 ricoverati in ospedale (ordinari), 19 in terapia intensiva. Si registra inoltre un nuovo ingresso in rianimazione rispetto a ieri.