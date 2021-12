Coronavirus Sicilia, bollettino 2 dicembre: 662 nuovi casi, 4 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da coronavirus in Sicilia, aggiornato a giovedì 2 dicembre 2021

Sono 662 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 32.711 tamponi effettuati, in diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 729. Quattro le vittime, stabili a 351 le ospedalizzazioni. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, esattamente come ieri; in terapia intensiva sono 44, con un ingresso in più rispetto ieri. Sono quindi 12.560 gli attuali positivi (-77 rispetto a 24 ore fa).