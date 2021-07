Coronavirus Sicilia, bollettino 19 luglio: 300 nuovi casi, la situazione a Palermo

Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 19 luglio 2021

Sicilia attualmente seconda in Italia per incidenza settimanale, 48, precede la Sardegna con 62. Dopo 4 giorni senza decessi, oggi c'è, purtroppo, una nuova vittima. Salgono i ricoveri, sia quelli ordinari (5) che quelli in terapia intensiva (1). I guariti sono 41 in 24 ore. Attualmente ci sono 5.381 positivi in Sicilia, di cui 154 ricoverati in ospedale (ordinari), 22 in terapia intensiva e 5.205 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 224.408 mentre i decessi a 6.007. Da inizio pandemia sono 235.796 i casi registrati nell'Isola.