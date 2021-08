Coronavirus Sicilia, bollettino 19 agosto: 1.377 nuovi casi, la situazione a Palermo

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

I ricoverati con sintomi da Covid-19 nei reparti ordinari sono 641 (ieri 621) e in terapia intensiva ci sono 83 posti letto occupati (ieri 80) con sette nuovi ingressi. Il totale dei pazienti in ospedale con il Coronavirus è di 724 (ieri 701). In isolamento domiciliare sono 19.978 persone (ieri 19.016). Quindi gli attuali positivi in Sicilia sono 20.702 (ieri 19.717). Confrontando i dati delle altre regioni, l'Isola è quindi la regione italiana con l'incremento di casi maggiore nelle 24 ore, il maggior numero di ricoverati e di attuali positivi. In 376 sono stati dichiarati guariti, il totale arriva quindi a 233.064.