Coronavirus Sicilia, bollettino 17 agosto: 1.229 nuovi casi, “zona gialla” vicina

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Il ritorno della "zona gialla" nelle prossime settimane diventa concreto. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

I numeri che arrivano dagli ospedali non sono confortanti con 30 nuovi ricoveri. I ricoverati nei reparti ordinari con sintomi da coronavirus sono 607 (ieri 583), in terapia intensiva invece sono 77 (ieri 71) con ben 9 nuovi ingressi. Complessivamente quindi negli ospedali dell'Isola ci sono 684 (trenta in più di ieri) pazienti alle prese con il virus. Superate le soglie che portano all'ingresso in zona gialla: sia il limite del 10% di occupazione delle terapia intensive e il 15% per i reparti ordinari. Aumenta anche il numero dei cittadini in isolamento domiciliare:19.265 (ieri 18.079). Il totale degli attuali positivi è quindi di 19.949 (ieri 18.733). Solamente tredici pazienti sono stati dichiarati guariti e il totale dall'inizio della pandemia è di 231.484. Non si registra alcun decesso e quindi il conteggio complessivo resta fermo a 6.148