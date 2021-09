Coronavirus Sicilia, bollettino 16 settembre: 878 nuovi casi, ricoveri ancora in calo

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a giovedì 16 settembre 2021

Tornano ad aumentare le positività al coronavirus in Sicilia. E' di 471 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore. Processati 18.682 tamponi con il tasso di positività che risale al 4,6%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid-19 aggiornato a giovedì 16 settembre e diramato dal ministero della Salute. I 1.754 guariti fanno scendere a 22.720 mila (-896) le persone al momento contagiate dal virus. In discesa - trend che ormai continua da giorni - i ricoveri ordinari: rispetto a ieri ci sono 35 pazienti in meno (697 in totale), mentre è di +1 il saldo dei posti letto in terapia intensiva occupati (99 in tutto) con 10 nuovi ingressi. Sono invece 20 i decessi comunicati. Anche stavolta non si riferiscono tutti alle ultime 24 ore. La Regione infatti chiarisce che 6 sono deceduti ieri, 8 giorno 14, 2 giorno 13, uno giorno 12, uno giorno 11, mentre due addirittura nei giorni 16 e 17 agosto; quasi un mese fa.