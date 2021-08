Coronavirus Sicilia, bollettino 16 agosto: 881 nuovi casi, vicina la “zona gialla”

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Il ritorno della "zona gialla" nelle prossime settimane diventa concreto. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 583 (ieri 538), ai quali si aggiungono i 71 pazienti in terapia intensiva (ieri 68) con sette nuovi ingressi. L'occupazione della terapia intensiva è quindi poco sotto la fatidica soglia del 10% (parametro che porta al passaggio in zona gialla). Complessivamente in ospedale ci sono 654 persone (ieri 606). Arriva invece a 18.079 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare (ieri 17.430). Gli attuali positivi sono 18.733 (ieri 18.036). In 177 sono stati dichiarati guariti, portando il totale da inizio pandemia a 231.471. Le sette nuove vittime invece fanno sì che il conteggio arrivi a 6.148.