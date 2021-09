Coronavirus Sicilia, bollettino 15 settembre: 471 nuovi casi, ricoveri ancora in calo

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a mercoledì 15 settembre 2021

Processati 19.075 tamponi con il tasso di positività che scende ancora al 2,4%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid-19 aggiornato a mercoledì 15 settembre e diramato dal ministero della Salute. Anche oggi netto calo della pressione per quanto riguarda il comparto ospedalieri nell'Isola dove, nel dettaglio, risultano ricoverati in regime ordinario 732 pazienti, ben 50 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva restano 98 persone (-1) con 8 nuovi ingressi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.231. Calano anche gli attuali positivi, che diventano 23.616, ovvero ben 1.888 in meno rispetto a ieri. Al momento si trovano in isolamento domiciliare 22.786 persone. Per quanto riguarda i decessi, quelli comunicati oggi dalla Regione sono 28, ma sei si riferiscono a ieri, 10 a giorno 13 settembre, 5 a giorno 12, 2 a giorno 11, un decesso all'8 settembre, uno al 4 settembre, uno al 29 agosto e infine un altro al 22 agosto.