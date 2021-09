Coronavirus Sicilia, bollettino 14 settembre: 684 nuovi casi, ricoveri ancora in calo

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a martedì 14 settembre 2021

Processati 21.800 tamponi con il tasso di positività che scende al 3,1%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid-19 aggiornato a martedì 14 settembre e diramato dal ministero della Salute. Anche oggi netto calo della pressione per quanto riguarda il comparto ospedalieri nell'Isola dove, nel dettaglio, risultano ricoverati in regime ordinario 772 pazienti (-20 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva restano 99 persone (-4) con 5 nuovi ingressi. Calano anche gli attuali positivi (cioè il numero di persone che al momento hanno il virus), che diventano 25.504 (-510). Questo per effetto dei guariti (1.170) ma anche dei decessi: quelli comunicati oggi dalla Regione sono 24, ma 4 sono riconducibili a ieri, 10 a giorno 12 settembre, 6 a giorno 11, 2 a giorno 10 e 2 al 7 settembre.