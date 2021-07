Coronavirus Sicilia, bollettino 11 luglio: 183 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati, aggiornati ad oggi domenica 11 luglio, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

Sono stati 183 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nella ultime 24 ore (ieri erano stati 192). Due le vittime (come ieri), 78 i guariti. E’ quanto si evince dal bollettino dell'11 luglio del ministero della Salute. Le persone attualmente positive in Sicilia sono 3.650 (+103), delle quali 3.504 in isolamento domiciliare. 146 sono le persone ricoverate, delle quali 17 in terapia intensiva (ieri erano 19) e 129 in area medica (ieri erano 131).