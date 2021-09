Coronavirus Sicilia, bollettino 10 settembre: 973 nuovi casi, ricoveri ancora in calo

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a venerdì 10 settembre 2021

Processati 20.810 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 4,6%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid-19 aggiornato a venerdì 10 settembre e diramato dal ministero della Salute. Anche oggi è alto il numero dei guariti, 1.791, per cui gli attuali positivi sono ancora in calo e diventano 26.353 (-836 rispetto a ieri). I decessi comunicati sono 18, ma come al solito sono riferiti anche ai giorni precedenti. Nel dettaglio: uno ieri, 11 a giorno 8, uno al 7, uno al 6, uno al 27 agosto, uno al 17 agosto, uno al 13 e uno al 12 sempre di agosto. Nell'Isola, l'occupazione dei posti letto è ancora ampiamente sopra la soglia presa in esame dal Ministero della Salute: le intensive sono al 23,2% (contro una soglia del 15%), i ricoveri ordinari al 13,8% (oltre la soglia del 10%). Anche se oggi - e per il terzo giorno consecutivo - entrambi i parametri sono in calo: i ricoveri ordinari infatti sono 793 (-16), mentre le terapie intensive 108 (-9) con cinque nuovi ingressi.