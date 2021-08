Coronavirus Sicilia, bollettino 10 agosto: 848 contagi, l’Isola verso la zona gialla

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Il ritorno della "zona gialla" nelle prossime settimane diventa concreto. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

Sono 848 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 18.759 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività scende verso il 4,5% (ieri era al 5,3%). Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 10 agosto 2021. In totale gli attuali positivi sono 15.197, di cui 448 ricoverati in regime ordinario (+6), 50 in terapia intensiva (-2) e 14.699 in isolamento domiciliare. I guariti sono 578 mentre si contano altre 12 vittime in un giorno, con il totale dei decessi che sale a 6.100. Dei 12 morti conteggiati oggi, la Regione ha comunicato che 5 sono avvenuti l'8 agosto, 3 il 7 agosto, 2 il 6 agosto e 1 il 4 agosto. Da inizio pandemia sono state 250.409 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.