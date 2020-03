Coronavirus, Semplici: “Come al solito abbiamo pensato prima agli interessi, si è perso tempo. Dobbiamo stare uniti e torneremo forti”

Parla Leonardo Semplici.

L’ex tecnico della SPAL, concessosi per un’intervista ai microfoni di TMW durante Stadio Aperto, si è espresso in merito all’allarme Coronavirus, trattando diverse tematiche: “Ero in Spagna per un corso di aggiornamento ma dopo due giorni ho avuto delle difficoltà con il rientro. Stavano chiudendo tutti i voli per l’Italia. Ho preso altri voli da Siviglia a Parigi e poi da Parigi a Nizza. Da Nizza mi sono venuti a prendere in macchina e sono tornato a Pisa. In Spagna non c’era la stessa situazione dell’Italia. A Siviglia non si percepiva ancora nulla, scuole aperte e persone in giro e nei locali, senza mascherine giorno e notte”.

ITALIA – “Siamo corsi ai ripari giustamente per limitare il contagio e stiamo seguendo le regole. Restare a casa e uscire solo per necessità per fermare questo virus. Come al solito si è pensato prima agli interessi e poi alla salute senza pensare al pericolo che si stava correndo. Siamo arrivati finalmente alla chiusura di tutti i campionati. Abbiamo aspettato forse anche troppo. Non è il momento di fare polemico. Dobbiamo stare uniti seguire le regole e dimostrare di essere un paese che va oltre gli interessi. Bisognerà dimostrare grande unità e dimostrare di avere un interesse comune. Bisogna gestire il patrimonio per far ripartire tutte le categorie”.

EURO 2020 – “Saranno prese delle decisioni importanti e giuste perché con il pericolo del contagio credo sia giusto sospendere tutte le competizioni anche Euro 2020”.

SCUDETTO – “Playoff? È una cosa che non mi piace ma può essere che ci sia bisogno di ricorrere a questa soluzione per concludere il campionato”.

FUTURO – “Ho avuto opportunità per allenare all’estero ma voglio aggiornarmi e rimanere in Serie A che è tornata ad un altissimo livello e molto competitiva”.

Coronavirus, Tardelli: “Il calcio porta gioia ma non dobbiamo essere irresponsabili. Liverpool-Atletico a porte aperte? Una follia”