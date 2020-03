Coronavirus, Rummenigge: “Bisogna capire l’importanza di portare a termine la stagione. Diritti tv? Il mio pensiero…”

Un momento duro per l’Europa e il mondo intero.

Nel weekend sarebbe dovuta andare in scena l’ultima giornata del campionato di Bundesliga prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, ma come prevedibile la ventiseiesima giornata sarà rinviata, come deciso dal comitato della DFL. Una scelta coerente con quelle attuate dagli altri campionati europei e non per cercare di arginare il virus Covid-19.

Sampdoria, altri quattro giocatori positivi al Coronavirus: c’è anche l’ex Palermo La Gumina

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, intervenuto in conferenza stampa insieme al tecnico Hansi Flick, si è espresso sul futuro del calcio giocato, tra campionato, coppe e competizioni europee, dando la propria opinione in merito all’annullamento delle attività calcistiche che, secondo l’ex calciatore, comporterebbe un grave danno economico alle società: “Nessuno può prevedere quanto durerà questa situazione. Potrebbe essere necessario far slittare per motivi di salute l’Europeo. E forse dovremo usare giugno per concludere le competizioni riservate ai club. Tutti dovrebbero capire cosa significherebbe per i club portare a termine la stagione – continua- La maggior parte dei ricavi arriva dai diritti tv. Se questa voce venisse meno, c’è il timore che molti club piccoli e medi possano avere problemi di liquidità. Speriamo che tutto si risolva in fretta”, conclude Rummenigge.

Emergenz Coronavirus, si ferma anche la Bundesliga: “Casi sospetti, il nostro obiettivo…”