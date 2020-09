Coronavirus, Ricciardi: “Tifosi allo stadio? Riapertura parziale possibile, ma solo ad una condizione”

“Intanto abbiamo riaperto le scuole: dobbiamo capire se riusciamo a tenere sotto controllo i focolai, che ahimé sono circa mille”.

Parola di Walter Ricciardi. Il consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Coronavirus, intervenuto ai microfoni di ‘Sky TG24’, è tornato a parlare della possibile riapertura degli stadi in Italia.

“Fin quando non avremo un vaccino o una terapia specifica tenere migliaia di persone tutte assieme e a contatto non è possibile”, ha proseguito Ricciardi che, in merito ad un’apertura parziale ha aggiunto: “Si può ragionare su un’apertura parziale, ma deve tenere conto di tutti gli aspetti, anche l’accesso e il deflusso. Il nostro è un consiglio tecnico-scientifico, poi i presidenti di Regione possono prendere decisioni alternative, il problema è che poi si rimette in circolazione il virus”.

Se in Italia gli stadi rimarranno ancora chiusi al pubblico, in Germania riapriranno per sei settimane: per l’inizio del campionato di Bundesliga, infatti, gli impianti potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere ad una nuova valutazione dei dati della pandemia.

TAMPONI – “Il tampone ogni quattro giorni per i calciatori era una misura pensata per il calcio ultra professionistico e per la serie A, che poi è stata estesa alle serie inferiori senza che noi fossimo interpellati. Noi possiamo tarare, sempre sulla base dell’evidenza scientifica, delle misure che allo stesso tempo siano sicure ma anche sostenibili da parte di squadre dilettantistiche o che non hanno le stesse possibilità della serie A. Per la serie A per il momento rimangono i quattro tamponi, però visto che la misura in qualche modo incide in maniera forte sulle mucose dei calciatori, perché avere un tampone ogni quattro giorni è qualcosa che comunque ha un impatto, stiamo analizzando delle alternative”, ha concluso Ricciardi.