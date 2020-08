Coronavirus, Ricciardi sul ritorno dei tifosi allo stadio: “Dipende dal virus, con questi numeri…”

Boom di nuovi casi in Italia.

In attesa del bollettino odierno, nella giornata di ieri – secondo quanto riportato dal ministero della Salute – 642 persone sono risultate positive al Coronavirus, per un totale di 255.278 casi dall’inizio dell’epidemia. Martedì, invece, i casi registrati in 24 ore erano stati 403. In aumento anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 66 (martedì 58). In crescita anche i tamponi: 71 mila, quasi 20 mila in più rispetto a martedì.

L’incremento dei nuovi casi di Covid-19, dunque, ricalca quello precedente al lockdown dello scorso 10 marzo. Ragion per cui, le partite di calcio continueranno ad andare in scena senza pubblico sugli spalti.

“Le partite di calcio possono svolgersi soltanto senza pubblico”. Lo ha dichiarato il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, intervenuto ai microfoni di ‘Agorà Estate’ su Rai 3. “Quando si potrà tornare allo stadio? Dipende dalla circolazione del virus: se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in maniera controllata, però con questi numeri non lo possiamo ancora fare”, sono state le sue parole.