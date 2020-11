Coronavirus, Ricciardi lancia l’allarme: “Per anni sarà impossibile tornare alla normalità”

Walter Ricciardi non ha dubbi: l’emergenza Coronavirus continuerà a sconvolgere gli equilibri e la quotidianità degli italiani.

“Tutti quanti vogliono tornare alla normalità, questo però non sarà possibile per molti mesi se non per molti anni. Gli scienziati possono dirlo, i politici no. A questo proposito, il programma inglese mi fa rabbrividire. Sono preoccupato. Non è un destino ineluttabile, ma dipende da noi”. Lo ha dichiarato il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza durante il webinar ‘Il dialogo conta’.

Ricciardi, già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha poi aggiunto: “La chiave del futuro sarà il welfare e il problema nostro è che tutto è squilibrato sulle politiche previdenziali”, ha concluso.