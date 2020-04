Coronavirus e calcio, il parere di Reja: “Ipotesi cinque sostituzioni? Può essere un’idea in questo periodo di emergenza”

Un’idea che prende sempre più piede.

L’attuale commissario tecnico dell’Albania Edy Reja, intervistato da “Il Corriere Dello Sport”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla proposta, fatta dall’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, di mettere a disposizione per ogni squadra, una volta decisa la ripresa dei vari campionati, cinque sostituzioni, invece delle consuete tre come da attuale regolamento. Ipotesi condivisa da molti coach, anche dallo stesso Reja: “E’ una cosa che va fatta. Se come sembra, e come spero, si tornerà a giocare presto, ci saranno tante partite ravvicinate. A proposito: credo sia giusto tornare a giocare il prima possibile, appena le condizioni di salute lo permetteranno e dopo tutte le visite mediche necessarie. Proposta da tenere in considerazione anche per il futuro? No, credo che i tre cambi siano sufficienti. I cinque cambi vanno bene adesso, per l’emergenza. Ma tre bastano e avanzano“.

Chiosa sull’isolamento fiduciario legato all’emergenza Coronavirus: “Sto a casa da quaranta giorni, qui a Lucinico, in Friuli, a due chilometri dal confine sloveno. Ma oggi sono contento, mi hanno appena contattato per fare il testimonial per la candidatura dei comune di Gorizia e Nova Gorica come capitali della cultura 2025: è una cosa bellissima, siamo una zona di confine, la conoscono in pochi, può essere una grande opportunità“.

Coronavirus, Ranieri: “Ripresa? Campionato falsato, ecco la mia proposta. Ferrero mi ha detto…”