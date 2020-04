Coronavirus, Petagna: “Donati 500mila euro. Napoli? Arriverò per rimanere a lungo”

La catena della solidarietà non va interrotta.

La sfilza di nomi dello spettacolo e dello sport che hanno partecipato attivamente, in prima linea per rimanere attuali, alla lotta contro il CoVid-19 potrebbe richiedere molte righe per redarla completamente. E così c’è chi ha donato ingenti somme di denaro, chi ha offerto pasti caldi, chi si è curato degli anziani, chi ha donato generi alimentari di prima necessità: tutti gesti che hanno scaldato il cuore di chi aveva bisogno e che sono stati, al tempo stesso, in grado di muovere le masse a fare altrettanto.

Emergenza Coronavirus, calciatori in soccorso degli ospedali italiani: ecco di chi si tratta

Tra questi anche Andrea Petagna, attaccante ventiquattrenne della SPAL, il quale aveva promosso una raccolta fondi, tramite il proprio account ufficiale Instagram, da destinare agli ospedali lombardi più colpiti dall’emergenza sanitaria non capaci di reagire prontamente e sufficientemente per mancanza di spazi e dispositivi di protezione medici. La cifra raggiunta è di circa 500mila euro e servirà per ampliare reparti già in sovraffollamento, come ha dichiarato il futuro giocatore del Napoli alla “Gazzetta dello Sport“.

BENEFICENZA E CALCIO: “Il progetto si chiama #nonlasciamoindietronessuno. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato questo hastag. Finora abbiamo raccolto 500mila euro. Giocare a porte chiuse non ha senso, abbiamo bisogno della gente. Non vedo l’ora, arriverò per restare. Euro2021? La missione è riuscire a segnare come sempre per potermi ritagliare una chance“.