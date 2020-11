Coronavirus, non solo il vaccino. Rappuoli: “Servono due cose per controllarlo meglio”

Parola a Rino Rappuoli.

Il direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali a Toscana Life Sciences, intervenuto in una conferenza stampa organizzata da Unicoop Firenze, è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus. “Il vaccino e gli anticorpi monoclonali sono due cose che sono complementari: ci vogliono tutte e due, e solo se le abbiamo tutte e due riusciremo a controllare un po’ meglio questa pandemia”, sono state le sue parole.

Con il vaccino si sarà protetti “a cominciare da circa 45 giorni” dalla prima delle due dosi previste. “La protezione dovrebbe durare per anni – ha proseguito Rappuoli -. L’anticorpo invece si dà oggi, e cinque minuti dopo la gente è protetta: la protezione però non dura anni, ma dura sei mesi e poi è finita. L’ideale sarebbe dare ad ognuno l’anticorpo oggi e poi il vaccino, così diamo la copertura per i primi due mesi e poi con il vaccino per i prossimi anni”.

Inoltre, in merito all’anticorpo monoclonale sviluppato da Eli Lilly, lo scienziato ha aggiunto: “Siamo molto contenti che oltre a noi ci siano altri gruppi nel mondo che lo fanno. Quelli Lilly sono a disposizione fin da adesso, e io personalmente ho incoraggiato il governo ad andare a cercarli perché noi ancora dobbiamo fare la prova clinica. E’ importante averli per il nostro Paese perché i nostri sono fatti in Italia”. E sui costi: “Saranno accessibili: però non so dire esattamente quello che sarà. Sarà più del costo di un vaccino, se costa tre dollari come quello che ha dichiarato AstraZeneca questi qui costeranno un po’ di più, ma non costeranno le cifre alte degli anticorpi in genere”.

Rappuoli , infine, ha sottolineato che la sperimentazione dell’anticorpo di Tls inizierà entro la fine dell’anno. “Secondo le mie informazioni anticorpi e vaccini arriveranno più o meno nello stesso periodo, cominceranno a primavera del 2021, febbraio-marzo, e cominceranno entrambi con dosi limitate. Poi man mano che si progredisce nell’anno, il numero di dosi a disposizione sia di vaccini che di monoclonali aumenterà, con la quantità più grande che sarà nella seconda metà del 2021”, ha concluso.