Coronavirus, Musumeci: “Entro settembre tutti i siciliani vaccinati. Previste due fasi, vi spiego”

Il primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci, 52 anni, è stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day.

La somministrazione del vaccino Biontech Pfizer è avvenuta nel padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico. Subito dopo il dottore Geraci saranno sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, così come prevede il piano nazionale messo a punto con la Regione. Alle operazioni hanno assistito anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

“Questo è un momento storico – ha dichiarato Musumeci, intervenuto ai microfoni della stampa nel corso delle operazioni all’Ospedale Civico di Palermo -. Entro la metà di settembre 2021 saremo in grado di vaccinare tutti i siciliani di età superiore ai 16 anni. Io certo che mi vaccinerò, ma lo farò appena sarà il mio turno. Sarei stato pronto anche oggi, non ho dubbi di volerlo fare, ma siccome appartengo alla fascia degli anziani aspetterò il mio turno con quelli della mia generazione”.

“Sono previste due fasi: la prima comincerà la prossima settimana e fino a metà aprile e poi dalla fine di aprile fino a metà settembre, se il calendario non dovesse subire intralci o intoppi. Prima il personale ospedaliero, poi gli anziani, poi i giovani di una certa età fino a raggiungere i 16 anni, con la speranza che non ci siano diffidenze da parte della gente. Non abbiamo alternative al vaccino, pur con le riserve che ognuno può alimentare. Ma deve essere una scelta anche sofferta se serve”, ha concluso.