Coronavirus, morto l’ex centrocampista Giampiero Grevi: ha vestito la maglia del Palermo dal 1959 al 1961

Si è spento ieri mattina, all’età di 84 anni, Giampiero Grevi.

L’ex centrocampista di Reggiana e Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 1959 al 1961 con il quale ha esordito in Serie A, era ricoverato dallo scorso settembre a causa di un’infezione mai risolta. Prima di Natale, il trasferimento a Villa Verde, dove Grevi ha contratto anche il Coronavirus, risultato fatale. “E’ orribile che sia morto da solo, ma gli avevano fatto il tampone ed era risultato positivo. Dal 20 marzo non potevo più vederlo, anch’io ero entrata in isolamento”, ha dichiarato la moglie Grazia, come riportato da ‘Il Resto del Carlino’.

Nato a Firenze il 23 gennaio 1936, iniziò la sua carriera nella Carrarese, diventando successivamente una vera e propria bandiera della Reggiana, club nel quale militò dal 1956 al 1959, nella stagione 1961-1962 e dal 1963 al 1970, anno in cui scelse di appendere le scarpette al chiodo. Al termine della sua carriera da calciatore, Grevi ricoprì il ruolo di direttore sportivo, di consulente e di osservatore per il mercato estero per diverse società.