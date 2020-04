Coronavirus, Milinkovic-Savic: “Grazie ai campioni in corsia, non si fermano mai. Mi sento fortunato”

Eroi in corsia.

L’epidemia da COVID-19 si è ormai progressivamente estesa in tutta Europa, delineando un quadro sanitario estremante complesso in Italia, con un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. Medici, infermieri e operatori sanitari stanno ormai da mesi lottando in prima linea per sconfiggere il virus che ha messo in ginocchio l’intero paese, rischiando a loro volta il contagio. Sempre con il sorriso e con un bagliore di speranza, che regalano di volta in volta alla Nazione. Molti di loro, in queste settimane, hanno voluto personalizzare le loro tute, che li ricoprono quasi totalmente, per esprimere la loro personalità anche in questo duro momento. È così che sulle spalle del personale sanitario sono apparsi nomi di giocatori, cantanti e non solo.

Coronavirus, l’omaggio di Romagnoli ad un fan operatore sanitario: “L’idolo sei tu, non io”

Quest’oggi è toccato a Sergej Milinkovic-Savic ricevere un prezioso omaggio dalla corsia di un ospedale. Un fan della Lazio, infatti, ha scelto di indossare una tuta con alle spalle il suo nome ed il suo numero. Un gesto molto apprezzato, tanto che il centrocampista argentino ha voluto ringraziare l’autore del gesto tramite un post su Instagram.

“Oggi è domenica, giorno in cui di solito scendo in campo con miei compagni. Da due mesi però noi siamo a casa al sicuro con persone a cui vogliamo bene. Voi invece non vi siete mai fermati, ogni giorno a lottare per salvare le persone. Mi hai scritto che con mio nome sulle spalle il tuo camice diventa di ferro e ti senti più forte. Questo mi fa sentire fortunato e orgoglioso. Siete voi i veri campioni. Grazie“, questo il messaggio di Sergej Milinkovic-Savic

