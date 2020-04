Coronavirus, Legrottaglie: “Non vedo l’ora di ricominciare. Stipendi? Bisogna mettersi d’accordo”

La parola a Nicola Legrottaglie.

Il tecnico del Pescara, concessosi per un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno, ha dato la propria opinione in merito a una possibile ripresa del campionato, al momento difficile da programmare vista la drammatica situazione: “La ripresa ci sarà? Credo proprio di sì, ma solo quando ci saranno le condizioni per una tranquillità fisica e psicologica. Il campo è la nostra passione, da sportivi ci entusiasma e ci emoziona. Non vediamo l’ora di ricominciare, ma nelle modalità idonee e necessarie a garantire la salute di tutti. Altrimenti non ci sarebbe la giusta guida emotiva”.

Sull’emergenza Coronavirus l’ex difensore ha delle idee molto chiare: “Il cuore è sicuramente triste per le persone che vivono tragedie, perdite, situazioni difficili a livello personale. Dall’altro punto di vista questa emergenza è una grande opportunità per scavare dentro se stessi, migliorarsi e darsi obiettivi”.

Infine Legrottaglie si è espresso sul taglio degli stipendi, precauzione presa da diverse società per ovviare ai problemi economici portati dall’attuale pandemia: “La vita è fatta di accordi e compromessi. Se vogliamo facilitare le decisioni, serve sedersi e trovarli. Se non ci accordiamo, non camminiamo insieme. Deve essere chiaro che ognuno deve fare un passo indietro perché nessuno potrà essere contento a 360 gradi. È impensabile. Occorre rinunciare a qualche interesse personale. Credo che dovranno emergere altri principi”.