Coronavirus, le restrizioni per ‘Natale’: il premier Giuseppe Conte presenta il nuovo Dpcm

Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM “Natale”.

Il presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che prevede limitazioni dal 21 dicembre al 6 gennaio: “Siamo costretti ad introdurre un piano con ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio per evitare “una terza ondata”. L’emergenza Covid ha costretto lo stesso Conte a decidere di attuare tali restrizioni per non rischiare che le feste natalizie possano alimentare il contagio.

A Natale, Santo Stefano e primo di gennaio saranno vietati gli spostamenti da un comune all’altro, consentito il rientro nel comune di residenza, domicilio o dove si abita con continuità. Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 dicembre non sarà possibile fare veglioni o cene: i ristoranti chiuderanno alle 18 e poi solo servizio in camera. Dal 24 dicembre al 6 gennaio i negozi saranno aperti fino alle ore 21:00. Nel nuovo anno riapriranno le scuole: dal 7 gennaio è prevista la didattica nelle scuole superiori in presenza per il 75% degli studenti.