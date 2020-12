Coronavirus, l’avviso di Boccia: “Ognuno passerà il Natale a casa propria, chi ipotizza cenoni si sbaglia”

Si attende ancora l’ufficialità, ma l’Italia in vista delle feste natalizie sarà zona rossa.

Nella giornata di venerdì 18 dicembre alle ore 18,00 è prevista una riunione del Consiglio dei Ministri dove verrà messo tutto nero su bianco. Le nuove misura restrittive verranno confermate e approvate in questo weekend, all’interno del governo vi sono delle divisioni sulla questione legata alla chiusura totale così come tra i vari governatori delle regioni. L’idea sarebbe quella di catapultare l’Italia in un mini lockdown valido per festivi e prefestivi, dunque si pensa a serrare i ranghi dal 24 al 27 e poi dal 31 al 3 gennaio.

Sull’argomento si è espresso il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che ai microfoni di Sky Tg24 ha provato a chiarire la situazione spiegando come si dovranno trascorrere le feste in questo atipico e surreale anno.

“Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i piu’ fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarita. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria. È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività, se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti sbaglia di grosso. Più restrizioni ci sono meglio è. Restrizioni anche nel prossimo weekend? Fosse per me le farei da stasera… No, non voglio preoccuparvi. Gli altri giorni ogni regione avrà il suo colore con la maggior parte in area gialla, spero ci sia autodisciplina nelle prossime ore. Se devo fare un acquisto non mi ficco nella massa, non creo assembramento”