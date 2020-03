Coronavirus, l’appello di Amauri: “Restate a casa per vincere questa partita. Un abbraccio alla mia Palermo e…”

L’Italia si blinda sempre di più per fermare la diffusione del Coronavirus.

Mercoledì sera, il premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi ha annunciato misure più stringenti, che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del Covid-19. Il nuovo decreto, infatti, prevede la chiusura di negozi, bar e ristoranti. Saranno inoltre limitati gli spostamenti delle persone solo ed esclusivamente alle esigenze davvero indispensabili come spesa e farmaci, oltre che per esigenze di lavoro, motivi gravi e di salute. Dopo la richiesta arrivata dalla Lombardia, dunque, il Governo ha dunque deciso di inasprire le disposizioni relative a tutta la penisola che rimarrà ‘zona protetta’ fino a data da destinarsi.

In seguito a queste nuove indicazioni e ai primi contagi in Serie A – con Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini risultati positivi ai tamponi effettuati dallo staff sanitario di Juventus e Sampdoria -, anche il nuovo Palermo targato Hera Hora ha deciso di procedere con l’immediata sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni. La situazione, dunque, si fa sempre più pesante ma i rosanero non sono da soli. A tentare di infondere serenità e forza ci ha infatti pensato Amauri, che nel capoluogo siciliano ha scritto importanti pagine di storia.

L’ex attaccante brasiliano sul proprio account ‘Instagram’ ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae in maglia rosanero con tanto di dedica per la città Palermo e l’Italia intera: “Un abbraccio virtuale alla mia Palermo e all’Italia intera. ⁣Sò che è un momento molto difficile, ma sò anche che uniti riusciremo a superare questo brutto momento. ⁣Vi invito anche io a seguire le indicazioni del governo.. e stare in casa, in modo da vincere questa partita tutti insieme. Forza amici!”.

