Coronavirus, la denuncia di FIFPro: in aumento numero di giocatori con sintomi depressivi

“Il numero di calciatori professionisti che segnalano sintomi di ansia e depressione è aumentato nettamente da quando le misure per ridurre la diffusione del Coronavirus hanno causato la sospensione delle attività calcistiche professionali“. È questa la denuncia di FIFPro, sindacato mondiale dei calciatori, che in queste settimane ha condotto uno studio insieme all’Università di Amsterdam e oggi ha pubblicato i risultati tramite il sito ufficiale. In particolare, la percentuale di calciatori professionisti che denunciano sintomi di depressione è raddoppiata.

Tra il 22 marzo e il 14 aprile, FIFPRO e le associazioni di giocatori nazionali affiliate hanno infatti intervistato 1.602 calciatori professionisti in paesi (Australia, Belgio, Botswana, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia, Sudafrica, Svizzera e Stati Uniti) che avevano messo in atto misure drastiche per contenere la diffusione del Coronavirus, tra cui l’isolamento domiciliare. Si tratta di 1.134 giocatori di sesso maschile, con un’età media di 26 anni, e 468 giocatori di sesso femminile, con un’età media di 23 anni.

Il 22% delle donne e il 13% degli uomini ha riportato sintomi coerenti con una diagnosi di depressione. Il 18% delle donne e il 16% degli uomini. invece, ha riportato sintomi coerenti con una diagnosi di ansia generalizzata. La percentuale di giocatori che hanno riportato sintomi era significativamente più alta tra coloro che erano preoccupati per il loro futuro nel settore calcistico. In uno studio condotto su 307 giocatori, con un’età media simile, a dicembre e gennaio, ovvero prima che la maggior parte delle competizioni calcistiche fossero sospese, soltanto l’11% delle giocatrici e il 6% dei giocatori segnalavano sintomi coerenti con una diagnosi di depressione.

“Queste cifre mostrano che c’è stato un forte aumento dei giocatori che soffrono di sintomi di ansia e depressione da quando il Coronavirus ha fermato il calcio professionistico, e temo che ciò avvenga anche per l’intera società, che si trova ad affrontare un’emergenza senza precedenti. Nel calcio, improvvisamente, i giovani atleti devono affrontare l’isolamento sociale, una sospensione della loro vita lavorativa e dubbi sul loro futuro. Alcuni potrebbero non essere ben equipaggiati per affrontare questi cambiamenti e per questo li incoraggiamo a cercare aiuto da una persona di cui si fidano o da un professionista della salute mentale“, ha dichiarato il dott. Vincent Gouttebarge, Chief Medical Officer della FIFPRO.

