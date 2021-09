Coronavirus Italia, il bollettino dell’8 settembre: 5.923 nuovi casi, 69 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a mercoledì 8 settembre 2021

E' di 5.923 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 301.980 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, con il tasso di positività che scende al 2%. l totale dei casi totali sale a 4.585.423. Il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia sale così a 129.707. Sono 564 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1), 4.235 i ricoveri negli altri reparti (-72), secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 131.581 (-2,206). I guariti totali invece salgono a 4.324.135 (+8.058). Di seguito i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia all'8 settembre.