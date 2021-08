Coronavirus Italia, il bollettino dell’11 agosto: 6.968 nuovi casi, 31 i morti

Continua a risalire il numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a mercoledì11 agosto 2021

E' di 6.968 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte dei 230.039 tamponi, con 31 vittime. Gli attualmente positivi sono 116.323. E' quanto si evince dai dati diramati dalla Protezione Civile, oggi, mercoledì 11 agosto. Sui ricoveri ordinari, Aumenta il numero dei ricoverati per Covid: in terapia intensiva si registrano 40 ingressi in 24 ore, con 15 posti letto occupati in più rispetto a ieri.