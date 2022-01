Coronavirus Italia, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 positivi, 157 morti

I dati aggiornati ad oggi, domenica 9 gennaio, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

Sono 155.659 i nuovi casi positivi al Covid riscontrati in Italia. Poco meno di un milione i tamponi processati, con l’incidenza si attesta al 15,67%. +755 i ricoveri in degenza ordinaria, mentre sono +38 le persone ricoverate in terapia intensiva. Si registrano 157 morti. Questo quanto si legge nel bollettino nazionale di oggi, domenica 9 gennaio 2022, diffuso dal Ministero della Salute.