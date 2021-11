Coronavirus Italia, il bollettino del 8 novembre: 4.197 nuovi casi, 38 i decessi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 8 novembre 2021

Sono 4.197 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 8 novembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, su un totale di 249.115 tamponi analizzati (antigenici e molecolari). I contagi dunque continuano a crescere e il tasso di positività sale all'1,7%. In lieve aumento anche i ricoveri. Gli ingressi giornalieri sono 35 - con 17 nuove terapie intensive -, mentre i ricoveri con sintomi nei reparti ordinari sono 3.362, cioè 147 in più rispetto al giorno precedente. Si registrano inoltre altri 38 nuovi decessi, che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 132.423.