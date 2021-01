Coronavirus Italia, il bollettino del 7 gennaio 2021: 18.020 i nuovi casi, 414 morti

Sono stati diffusi, come di consueto, i dati del bollettino Covid di oggi 7 gennaio 2021 dal ministero della Salute.

Sono 18.020 i nuovi casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. Il numero delle vittime è invece di 414, il totale sale così a oltre 77mila. Sono stati 121.275 i tamponi effettuati, oltre 55mila meno di ieri quando sono stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all’11,3%. Il Veneto, tra le regioni italiane, si conferma in testa per positivi giornalieri.