Coronavirus Italia, il bollettino del 6 settembre: 3.361 nuovi casi, 52 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 6 settembre 2021

E' di 3.361 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 134.393 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, con il tasso di positività stabile al 2,5%. I decessi sono 52 (ieri 49), per un totale di 129.567 vittime dall’inizio dell’epidemia. In lieve calo le terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e sono 570 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 86 unità (ieri +12), 4.302 in tutto. Di seguito i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 6 settembre.