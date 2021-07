Coronavirus Italia, il bollettino del 5 luglio: 480 nuovi casi, 31 i decessi

I dati sul Coronavirus, aggiornati a lunedì 5 luglio, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

E' di 480 il totale dei casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 31 i decessi a fronte di soli 74.649 tamponi effettuati con il tasso di positività che risale allo 0,64%. Sono attualmente 191 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-6 da ieri). E sono 1.582 i guariti da ieri, per un totale di 4.092.586 da inizio pandemia.