Coronavirus Italia, il bollettino del 5 dicembre: 21.052 nuovi casi, 662 decessi

Sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus, e 662 i morti (totale è salito a 59.514), registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

Questo quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 5 dicembre. Si registrano in un giorno 662 decessi covid, per un totale di 59.514 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti in totale sono invece 896.308 (+23.923). I casi attualmente positivi sono 754.169. Di questi, 30.158 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.517 quelli in terapia intensiva. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 194.584.