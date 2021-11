Coronavirus Italia, il bollettino del 30 novembre: 12.764 contagi e 89 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza sanitaria da coronavirus in Italia, aggiornato a martedì 30 novembre 2021

Sono 12.764 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, su 719.972 tamponi con un tasso di posivitità dell'1,8%. I decessi sono stati 89. Continua ad aumentare in maniera lieve la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi sono 5.227 (+92), mentre in terapia intensiva ci sono 683 pazienti (+14) con 64 ingressi nelle ultime 24 ore.