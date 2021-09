Coronavirus Italia, il bollettino del 28 settembre: 2.985 nuovi casi e 65 decessi

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a martedì 28 settembre 2021

E' di 2.985 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 338.425 tamponi effettuati con il tasso di positività che scende allo 0,88%. Tornano a scendere i pazienti ricoverati, dove nei reparti ordinari si contano 69 pazienti in meno per un totale di 3.418 posti letto occupati. Nelle terapie intensive i pazienti Covid sono 459 (-29). Gli ingressi del giorno nei reparti di area critica sono stati 19. Scendono anche gli attualmente positivi , -2.208. Per quanto riguarda i contagi il trend è ancora in calo. Tra lunedì e martedì sono stati accertati 4.757 casi contro i 5.784 della scorsa settimana. Di seguito il dettaglio.