Coronavirus Italia, il bollettino del 27 settembre: 1.772 nuovi casi e 45 morti

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 27 settembre 2021

E' di 1.772 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 124.077 tamponi effettuati con il tasso di positività che resta all'1,4%. Sono invece 45 i decessi registrati quest'oggi. Cresce invece il numero relativo ai ricoverati con sintomi +52, per un totale di 3.487 pazienti Covid nei reparti ordinari. In lieve aumento anche le terapie intensive +5. Sono 488 in totale i pazienti nei reparti di area critica, nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 ingressi. Prosegue invece il trend positivo dei contagi: lo scorso lunedì erano stati accertati 2.407 casi di positività. Di seguito il dettaglio.