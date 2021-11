Coronavirus Italia, il bollettino del 26 novembre: 7.975 nuovi casi, 65 le vittime

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza sanitaria da coronavirus in Italia, aggiornato a lunedì 28 novembre 2021

Sono 7.975 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 12.932), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 65 morti che portano a 133.739 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 276.000 tamponi, con un tasso di positività del 2,9%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 5.135, mentre sono 669 i ricoverati in terapia intensiva (+31 rispetto a ieri), con 58 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.692.408 i guariti (+4.707) e 189.643 gli attualmente positivi (+ 3.200).