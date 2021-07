Coronavirus Italia, il bollettino del 24 luglio: 5.140 casi, 5 morti

I dati, aggiornati a oggi sabato 24 luglio, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

258.929 i tamponi effettuati, con il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%. I decessi sono 5, per un totale di 127.942 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri con le terapie intensive che si attestano sulle 17 in più, i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto. E' questo quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute.