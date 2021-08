Coronavirus Italia, il bollettino del 23 agosto: 4.168 nuovi casi, 44 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 23 agosto 2021

E' di 4.168 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 101.341 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 4,1%, con 55 vittime. Gli attualmente positivi sono 135.555. E' quanto si evince dai dati diramati dalla Protezione Civile, oggi, lunedì 23 agosto. Sono 3.928 i ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri con coronavirus, 161 in più di ieri.