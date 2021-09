Coronavirus Italia, il bollettino del 22 settembre: 3.970 nuovi casi Covid e 67 morti

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a mercoledì 22 settembre 2021

E' di 3.970 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 292.872 con il tasso di positività che sale leggermente all'1,3%. I decessi sono stati 67. Prosegue il trend positivo dei ricoveri: pazienti in calo sia nei reparti ordinari (-141) che nelle terapie intensive (-3). Gli ingressi nei reparti di area critica sono stati 40.