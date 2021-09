Coronavirus Italia, il bollettino del 21 settembre: 3.377 nuovi casi Covid e 67 morti

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a martedì 21 settembre 2021

E' di 3.377 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 330.275 con il tasso di positività che sale leggermente all'1%. Rispetto a ieri sono 3001 gli attualmente positivi in meno, con 6308 persone che hanno superato l'infezione. Calano di 7 unità le persone ricoverate in terapia intensiva e di 45 unità i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi non gravi.