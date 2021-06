Coronavirus Italia, il bollettino del 20 giugno: 881 nuovi casi, 17 morti

I dati, aggiornati ad oggi, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

I dimessi e i guariti sono invece 4.037.996, con un incremento di 2.304 rispetto a ieri, gli attualmente positivi scendono a 87.710, in calo di 1.440 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 84.877 persone. Sono 389 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia. Gli ingressi giornalieri sono stati 12 (ieri erano stati 10).