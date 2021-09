Coronavirus Italia, il bollettino del 2 settembre: 6.761 nuovi casi, 62 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a giovedì 2 settembre 2021

E' di 6.761 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 293.067 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, sono 62 le vittime registrate. La prima notizia confortante è che prosegue il trend positivo dei ricoveri. In calo, -26, gli ospedalizzati nei reparti ordinari. Aumentano, invece, le terapie intensive (+15). In totale sono 555 i pazienti ricoverati nei reparti di area critica con 55 ingressi nelle ultime 24 ore. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 129.352.