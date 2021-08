Coronavirus Italia, il bollettino del 19 agosto: 7.162 nuovi casi, 55 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a giovedì 19 agosto 2021

E' di 7.162 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte dei 206.531 tamponi, con 55 vittime. Gli attualmente positivi sono 130.502. E' quanto si evince dai dati diramati dalla Protezione Civile, oggi, giovedì 19 agosto. Il tasso di positività si attesta al 3,5%. Oggi si registrano anche 55 decessi: in calo rispetto ai 69 di ieri. Aumentano di 18 unità le terapie intensive (460 in tutto), mentre sono 68 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.