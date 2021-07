Coronavirus Italia, il bollettino del 17 luglio: 3.121 nuovi casi, 13 morti

I dati, aggiornati a oggi sabato 17 luglio, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

Sono 3.121 i nuovi contagi da coronavirus in Italia (223 più di ieri) e 13 le vittime. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono stati effettuati 244.797 tamponi e individuati 3.121 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 43.491, 780 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 13 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.864 decessi dall'inizio dell'epidemia.