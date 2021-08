Coronavirus Italia, il bollettino del 17 agosto: 5.273 nuovi casi, 54 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a martedì 17 agosto 2021

E' di 5.273 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte dei 238.073 tamponi, con 54 vittime. Gli attualmente positivi sono 128.696 . E' quanto si evince dai dati diramati dalla Protezione Civile, oggi, martedì 17 agosto. In ospedale risultano ricoverate 138 persone in più in area medica, invece sono 423 i pazienti covid che necessitano della terapia intensiva (+19 rispetto a ieri) e ben 49 nuovi ingressi.