Coronavirus Italia, il bollettino del 16 gennaio: 16.310 nuovi casi, 475 morti

Sono 16.310 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.

E’ di 16.310 il totale dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia, a fronte di 260.704 tamponi giornalieri effettuati. I positivi risultati da tamponi molecolari sono 15.446, mentre sono 864 i nuovi casi rilevati dai test antigenici rapidi. La percentuale di positivi è al 6,2%. Le vittime sono 475, mentre le terapie intensive sono 2.520, in calo di due unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 170.

Questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 gennaio sulla situazione coronavirus in Italia.